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Сёмин: сложно сказать, кем можно было бы заменить Алексея Миранчука

Сёмин: сложно сказать, кем можно было бы заменить Алексея Миранчука
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что полузащитник Алексей Миранчук успеет восстановиться к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером», который состоится в Леверкузене 18 сентября.

«Мы надеемся, что это ненадолго. Мы должны иметь ввиду, что травмы будут вносить изменения в состав, это часть футбола. Для нас это большая потеря, Лёша — образующий футболист, который играет важную роль в команде. Мы должны найти ему замену, но сейчас мне сложно сказать, кем можно было бы заменить Миранчука, но у нас будет время это обсудить, когда вернутся наши сборники.

Я надеюсь на чудеса докторов, может, он всё же успеет восстановиться к матчу с «Байером». Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии. У нас все команды в группе высочайшего уровня", — цитирует Сёмина «ТАСС».

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