Дзюба догнал Павлюченко по голам за сборную, впереди — Кержаков и Бесчастных

Форвард сборной России Артём Дзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы стал для 31-летнего нападающего 21-м в составе главной команды страны. По этому показателю он догнал Романа Павлюченко. Впереди по-прежнему Владимир Бесчастных, который в составе сборной забил 26 мячей, и Александр Кержаков, на счету которого 30 результативных ударов в играх за национальную команду.

К 70-й минуте счёт в матче Шотландия — Россия — 1:2. Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Обслуживает встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.