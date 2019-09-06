Дзюба догнал Павлюченко по голам за сборную, впереди — Кержаков и Бесчастных

Форвард сборной России Артём Дзюба вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды.
Гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы стал для 31-летнего нападающего 21-м в составе главной команды страны. По этому показателю он догнал Романа Павлюченко. Впереди по-прежнему Владимир Бесчастных, который в составе сборной забил 26 мячей, и Александр Кержаков, на счету которого 30 результативных ударов в играх за национальную команду.
К 70-й минуте счёт в матче Шотландия — Россия — 1:2. Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Обслуживает встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
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