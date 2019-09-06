Дзюба вышел в лидеры по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020

Форвард сборной России Артём Дзюба вышел в лидеры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по системе «гол+пас».
После забитого мяча в ворота сборной Шотландии в активе 31-летнего нападающего значится 6 результативных ударов в 5 матчах. Также на его счету 2 результативные передачи. Вместе с форвардом сборной Израиля Эраном Захави, который отметился 8 забитыми мячами, Дзюба лидирует в отборе Евро-2020 по системе «гол+пас».
После первого тайма счёт в матче Шотландия — Россия — 1:1. Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
- 6 сентября 2019
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