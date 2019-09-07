Черчесов: в Великобритании могут сделать вывод по нашим футболистам

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов после победы со счётом 2:1 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Шотландией оценил уровень своих игроков.

«В сборной Шотландии играют футболисты из топ-клубов? Всегда говорил, что мои футболисты самые лучшие — поэтому мы и переиграли Шотландию. А те, кто смотрел из Великобритании, могут сделать по нашим футболистам свой вывод», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.