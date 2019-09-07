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Гилерме о пропущенном мяче от шотландцев: может быть, это моя ошибка

Гилерме о пропущенном мяче от шотландцев: может быть, это моя ошибка
Футбол / Евро-2020 0

Вратарь сборной России Маринато Гилерме прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Шотландией (2:1).

«В начале они старались идти вперёд при поддержке своих болельщиков, и первые 15 минут это на нас давило. Так получилось, но хорошо, что мы не расстраивались и продолжали играть в свою игру.

В моменте гола я начал подсказывать, что я должен играть. Но Джикия сыграл до конца и опустился вниз, чуть-чуть помешал. Это сложный момент, могу говорить, что это моя ошибка, но это сложный мяч, где защитник играл до конца, и в последний момент мне было тяжело среагировать на мяч. Но я должен был по-другому сыграть. Может быть, это моя ошибка.

Могу сказать, что Шотландия — неудобная команда, они постоянно борются. Но считаю, что наша команда на уровень выше», — передаёт слова Медведева корреспондент Чемпионата Дмитрий Егоров.

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