Бышовец: Дзюба и Жирков выглядели лидерами на фоне других игроков сборной

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о выездном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, в котором сборная России обыграла команду Шотландии со счётом 2:1.



«Игра оправдала ожидания. Наша команда заслуженно победила. Матч был непростым, сказалось длительное отсутствие игроков. Неудачно сначала складывался для нас матч, но всё-таки уровень игроков, опыт сыграли большую роль. Нам удалось использовать ошибки соперников, поэтому результат закономерен.

Последние десять минут мы провели хорошо, у шотландцев в характере есть чувство борьбы до конца. С одной стороны, это создало некую напряжённость в концовке, с другой — количество нереализованных моментов говорит о том, какое преимущество мы имели в сумме индивидуальных качеств игроков. Ошибки соперников способствовали развитию атак, мы имели численное превосходство впереди. Да и забитые мячи были не без удачи и ошибок соперников. В целом, ничего непредсказуемого не было.

Можно ли сказать, что вопрос к Черчесову по Чалову не имеет смысла? Не думаю так. Есть принципиальное решение. Фёдора разумно было использовать в матче молодёжной сборной.

Стоит выделить Дзюбу и Жиркова, которые выглядели лидерами на фоне других игроков. Благодаря им команда была психологически более устойчива. Поэтому удалось добиться победы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.