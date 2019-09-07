Жиру: буду редактором журнала «Иисус», чтобы говорить о преданности Христу

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал об отношении к вере.



«Хочу рассказать о вере. Чувствую, что должен использовать свои ресурсы и средства массовой информации, чтобы говорить о том, что касается меня и моей преданности Иисусу Христу.



Недавно мы провели приём в Лондоне для гонимых христиан, всё прошло очень хорошо. В футболе редко говорят о вере. Иногда меня узнают в церкви. Всё скромно и осмотрительно — это близко моему сердцу.



Также я буду редактором журнала „Иисус“, который выйдет в середине сентября. Это важная тема, и не только потому, что я об этом говорю. То, что происходит в футболе прямо сейчас — гомофобные баннеры, расизм, — заставляет меня сказать „стоп“ всему этому», — приводит слова Жиру Le Figaro.

Жиру может продолжить карьеру в MLS