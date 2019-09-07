Канте – о возможном трансфере: планирую провести в «Челси» ещё несколько лет

Полузащитник «Челси» Н'голо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе во французский «ПСЖ», отметив, что доволен своей ролью в составе «синих».

«О моём переходе ходит много слухов. Но только я знаю, какой информации можно доверять, а какой – нет. Я знаю от своего агента, о чём идут разговоры, и не придаю особого значения сообщениям в прессе. Я всегда вел себя подобным образом. Делал в клубе то, что должен, и ждал, пока что-то произойдет.

Всегда приятно, когда тебя сватают в топ-клубы. Здорово, когда тренеры хотят видеть тебя в своей команде. Но я всегда сначала стараюсь понять, как я ощущаю себя в своем клубе. Сейчас мне комфортно в «Челси», планирую провести здесь ещё несколько лет. Я рад, что у меня есть предложения от других команд, но на данном этапе меня всё устраивает в «Челси», – приводит слова Канте Yahoo Sports.