Кучаев: Сербия — достаточно сильная команда. Хорошо, что получилось выиграть

Полузащитник молодёжной сборной России Константин Кучаев поделился впечатлениями от победы в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021. В Саранске российские футболисты со счётом 1:0 обыграли сербов.
«Стартовать с победы было очень важно. Хорошо, что у нас это получилось. Сербия — достаточно сильная команда, и, учитывая, что мы собрались не так давно в таком составе, очень хорошо, что получилось выиграть первый матч. Тем более мы играли дома и не могли подвести болельщиков.
Что касается немного провокационной манеры игры сербских команд, то действительно тренеры предупреждали об этом. Говорили, что могут провоцировать и что должны быть к этому готовы. До игры эти моменты уже обсудили, поэтому всё прошло нормально.
На новом стадионе в Саранске играл впервые. Хорошо, что такие арены не простаивают после чемпионата мира. Атмосфера тоже была отличной. Очень много людей пришли поддержать нас, за что мы им очень благодарны», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 7 сентября 2019
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