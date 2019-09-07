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Кучаев: Сербия — достаточно сильная команда. Хорошо, что получилось выиграть

Кучаев: Сербия — достаточно сильная команда. Хорошо, что получилось выиграть
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник молодёжной сборной России Константин Кучаев поделился впечатлениями от победы в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021. В Саранске российские футболисты со счётом 1:0 обыграли сербов.

«Стартовать с победы было очень важно. Хорошо, что у нас это получилось. Сербия — достаточно сильная команда, и, учитывая, что мы собрались не так давно в таком составе, очень хорошо, что получилось выиграть первый матч. Тем более мы играли дома и не могли подвести болельщиков.

Что касается немного провокационной манеры игры сербских команд, то действительно тренеры предупреждали об этом. Говорили, что могут провоцировать и что должны быть к этому готовы. До игры эти моменты уже обсудили, поэтому всё прошло нормально.

На новом стадионе в Саранске играл впервые. Хорошо, что такие арены не простаивают после чемпионата мира. Атмосфера тоже была отличной. Очень много людей пришли поддержать нас, за что мы им очень благодарны», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Видео: речь тренера молодёжной сборной России после победы в матче с Сербией
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