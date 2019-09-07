Сборная России вылетела в Калининград на матч с Казахстаном

Футболисты сборной России вылетели в Калининград на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.

«Летим в Калининград!» — сообщается на официальной странице российской национальной команды в «Твиттере».

Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи в 21:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.

Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.

В матче 2-го тура отбора Евро-2020 сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.