Сборная России вылетела в Калининград на матч с Казахстаном
Футболисты сборной России вылетели в Калининград на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
«Летим в Калининград!» — сообщается на официальной странице российской национальной команды в «Твиттере».
Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи в 21:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
В матче 2-го тура отбора Евро-2020 сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Шотландией
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