Президент «Гремио»: «Ливерпуль» пугает нас меньше, чем пугал «Реал»

Президент «Гремио» Ромилдо Болзан Жуниор высказал своё мнение о возможном матче с «Ливерпулем» на клубном чемпионате мира.

«Фаворитами клубного чемпионата мира, как правило, всегда являются европейские команды. Я думаю, что «Ливерпуль» напугает нас меньше, чем «Реал», с которым мы уже играли. „Ливерпуль“ — это команда, которую можем победить мы, „Бока Хуниорс“, „Фламенго“ или „Ривер Плейт“. А „Реал“ был „галактической“ командой, полной звёзд», — приводит слова Жуниора TEAMtalk.

В данный момент «Гремио» борется за победу в Кубке Либертадорес. Победитель получит путёвку на клубный чемпионат мира. В полуфинале Кубка Либертадорес «Гремио» сыграет с «Фламенго». В другом полуфинале сыграют «Ривер Плейт и „Бока Хуниорс“.

Клубный чемпионат мира состоится в декабре 2019 года в Катаре.