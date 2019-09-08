Матич: мы забили два мяча, но Португалия убила игру четвёртым голом

Полузащитник национальной команды Сербии Неманья Матич прокомментировал поражение со счётом 2:4 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Португалии.

«Португалия была лучшей командой. Соперник заслужил победу. Мы забили два мяча, но они убили игру голом Бернарду Силвы. После этого было очень трудно. Наша команда делала всё, мы старались изо всех сил, но наши тактические ошибки позволили им забить. Поздравляю Португалию», — приводит слова Матича пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, национальная команда Сербии (4) — четвёртое.

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