Вейналдум: Клопп спрашивал у меня о ван Дейке ещё до того, как я перешёл к нему

Хавбек «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился мнением о защитнике команды Вирджиле ван Дейке.
«Ещё до того, как присоединился к «Ливерпулю», у меня была встреча с Юргеном Клоппом, и во время разговора он спросил о ван Дейке. Я всегда высоко ценил Вирджила. Сказал Юргену: «Он сделает защиту намного лучше».
Не был удивлён, когда ван Дейк стал лучшим игроком по версии УЕФА, опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Действительно ожидал, что он победит.
Вирджил провёл великолепный сезон и был невероятно успешным. Ничто в нём больше меня не удивляет», — приводит слова Вейналдума Goal.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в начале 2018 года. Мерсисайдский клуб заплатил за футболиста € 84,65 млн. На тот момент эта сумма была рекордной для трансфера защитника.
- 8 сентября 2019
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