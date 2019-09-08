Вейналдум: Клопп спрашивал у меня о ван Дейке ещё до того, как я перешёл к нему

Хавбек «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился мнением о защитнике команды Вирджиле ван Дейке.

«Ещё до того, как присоединился к «Ливерпулю», у меня была встреча с Юргеном Клоппом, и во время разговора он спросил о ван Дейке. Я всегда высоко ценил Вирджила. Сказал Юргену: «Он сделает защиту намного лучше».

Не был удивлён, когда ван Дейк стал лучшим игроком по версии УЕФА, опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Действительно ожидал, что он победит.

Вирджил провёл великолепный сезон и был невероятно успешным. Ничто в нём больше меня не удивляет», — приводит слова Вейналдума Goal.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в начале 2018 года. Мерсисайдский клуб заплатил за футболиста € 84,65 млн. На тот момент эта сумма была рекордной для трансфера защитника.