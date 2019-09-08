Мертенс намерен покинуть «Наполи» по окончании сезона-2019/20

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс планирует покинуть итальянский клуб, сообщает La Repubblica.



По информации источника, действующий контракт 32-летнего бельгийского футболиста с «Наполи» истекает по окончании сезона-2019/20, и переговоры о его продлении на данный момент не ведутся. Отмечается, что интерес к Мертенсу проявляет «Андерлехт», а также клубы чемпионата Китая и MLS. Сам футболист рассматривает варианты дальнейшего продолжения карьеры.



Ранее сообщалось, что Мертенс может перейти в китайский клуб «Далянь Ифан».



Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из голландского клуба ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В текущем сезоне Мертенс принял участие в 2 матчах чемпионата Италии, забил гол и отдал результативную передачу.

Жена Мертенса отговорила его переезжать в чемпионат Китая