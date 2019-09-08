Пике: Фергюсон был мне как второй отец

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о легендарном тренере сэре Алексе Фергюсоне, под руководством которого он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2008 год.

«Фергюсон был мне как второй отец. Переход в «Манчестер Юнайтед» был самым сложным выбором в моей карьере. Тогда мне было всего 17 лет, я оставил семью и друзей. Это очень мне помогло.

Меня вдохновило то, как сэр Алекс справлялся с любой ситуацией. Что больше всего поразило, так это его лидерство в трудные времена. Фантастика. Я учился у него каждый день», — сказал Пике в интервью L’Équipe.

Жерар является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб. Его нынешний контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.