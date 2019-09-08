Нойер: завершу карьеру, когда буду не нужен
Голкипер мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Мануэль Нойер сказал, что знает, когда ему стоит завершить карьеру.
«Когда ты больше не нужен и чувствуешь это, трудно вставать и быть мотивированным каждый день. Чувствую, что я очень нужен в сборной. Здесь все рады видеть меня. Конечно, мне всё нужно доказывать своей игрой.
То, что выступаю так долго, является результатом моей любви к этому виду спорту. Мне нравится тренироваться и играть. Это приносит мне большое удовлетворение. Мне уже 33, но я всё ещё чувствую, что могу стать лучше», — приводит слова Нойера Die Welt.
Мануэль выступает за «Баварию» с 2011 года. Ранее он защищал цвета «Шальке-04». За национальную команду Германии вратарь играет с 2009 года.
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