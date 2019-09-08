Гилерме: для меня сборная Казахстана соперник совсем неудобный

Вратарь сборной России Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Казахстана.



«Для нас эта игра будет такой же важной, как и первая, в Казахстане. Для меня этот соперник совсем неудобный. Мы играем дома — нам надо брать очки. Критику я всегда хорошо принимаю, но если я чувствую, что она не конструктивна — мне становится всё равно», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.



Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.