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Финляндия — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 сентября в 21:45

Финляндия — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 сентября в 21:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 8 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Финляндии и Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Тампере» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Рум. Резервный рефери — Джон Битон.

В турнирной таблице группы В сборная Италии занимает первое место, набрав в пяти матчах 15 очков. Национальная команда Финляндии имеет в активе 12 очков и занимает второе место.

С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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