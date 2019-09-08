Финляндия — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 сентября в 21:45

Сегодня, 8 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Финляндии и Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Тампере» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Рум. Резервный рефери — Джон Битон.

В турнирной таблице группы В сборная Италии занимает первое место, набрав в пяти матчах 15 очков. Национальная команда Финляндии имеет в активе 12 очков и занимает второе место.

С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».