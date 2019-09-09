Кикнадзе: нет ощущения, что «Спартак» обокрал «Локомотив» с трансфером Шюррле

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о попытке клуба приобрести полузащитника Андре Шюррле, который в итоге перешёл в «Спартак».

«У всего есть своя стоимость. Учитывая возраст Шюррле и тот эффект, который мы ожидали от его прихода, мы точно не были готовы платить больше предложенного нами.

Если судить по цифрам в медиа, то предложение «Спартака» было более сахарным. Могли ли мы взять Шюррле быстрее? Наверное. Но тогда не взяли бы Жоау Мариу.

По одной версии, переговоры со «Спартаком» шли параллельно. По другой, «Спартак» возник в тот момент, когда у нас шли серьёзные дискуссии по этому игроку. Надо отдать должное, «Спартак» действовал агрессивнее.

В этой ситуации нет ощущения, что «Спартак» нас обокрал. Это нормально для рынка. Если они считают, что готовы отдать за игрока определённые деньги, имеют полное право. Никаких упрёков в их адрес», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Василий Кикнадзе в гостях у «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Полностью интервью с Василием Кикнадзе читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.