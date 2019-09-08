Хавбек «Химок» Полярус: во 2-м тайме мы полностью переиграли «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Артём Полярус прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Торпедо» (0:1).



«Двоякие эмоции от игры. Первая эмоция — первый тайм, вторая — второй тайм. В первом тайме у нас ничего не получилось из того, что мы планировали. С той установкой, которую давал нам тренер, мы не справились. Эмоции от первого тайма отрицательные, плюс мы пропустили гол. Нас предупреждали, что хозяева опасны на стандартах.



Второй тайм внёс ноту оптимизма. Мы полностью переиграли «Торпедо», у нас было больше моментов. Если бы на 45-й минуте Конате забил мяч, то мы бы их дожали.



Ругался ли в перерыве Талалаев? Если не лукавить, то, мягко говоря, да.



Что касается Конате, то он быстро влился в коллектив. С ним не было никаких проблем, к тому же он говорит на русском языке.



Прошло только 12 туров, впереди 26 матчей. Самая интересная борьба ждёт нас впереди. Ничего страшного сегодня не произошло», — передаёт слова Поляруса корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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