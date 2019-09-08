Йович усугубил травму, выйдя на замену на 87-й минуте в матче с Португалией

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Португалии (2:4), сообщает официальный сайт Футбольного союза Сербии.

Футболист вышел на замену на 87-й минуте и усугубил повреждение, которое ранее получил на тренировке при подготовке к матчу с португальцами.

После консультации с врачом сербской сборной было принято, что форвард не сыграет в матче 7-го тура отбора Евро-2020 с Люксембургом (10 сентября).

21-летний Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Трансфер игрока обошёлся «Королевскому клубу» в € 60 млн.