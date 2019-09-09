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Adidas помог «Манчестер Юнайтед» сохранить Погба

Adidas помог «Манчестер Юнайтед» сохранить Погба
Футбол / Англия 0

Adidas помог «Манчестер Юнайтед» минувшим летом сохранить в составе полузащитника Поля Погба. Напомним, что компания является не только техническим спонсором команды, но и персональным спонсором французского игрока.

Как сообщает Daily Star, представитель adidas посоветовал хавбеку перестать думать о переходе в «Реал», а также выступил посредником между ним, его агентом Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед», чтобы уладить ситуацию. В аdidas считают, что в стане манкунианцев Погба является звездой номер один, в то время как в «Реале» ему бы пришлось бороться за это право с Эденом Азаром, Гаретом Бэйлом и Серхио Рамосом.

Погба начал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед» и вернулся в английский клуб из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 105 млн.

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