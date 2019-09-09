Дзюба — о матче с Казахстаном: ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности

Капитан сборной России Артём Дзюба в социальной сети обратился к болельщикам перед отборочным матчем чемпионата Европы с командой Казахстана.



«В понедельник важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал Дзюба в «Инстаграме».

Матч Россия – Казахстан состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.



Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.



В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.