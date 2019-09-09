Шотландия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 сентября в 21:45

Сегодня, 9 сентября, состоится матч сборных Шотландии и Бельгии. Встреча 6-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Гилем. В роли его ассистентов выступят Конрад Сапела и Марцин Борковски. Резервный рефери – Павел Рачковски.
После пяти туров Бельгия занимает первое место в группе I с 15 очками в активе, опережая ближайшего преследователя в лице России на три очка. Шотландия (6) располагается на четвёртой строчке.
С положением национальных команд в группах отбора Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно по ссылке.
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