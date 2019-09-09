«Вулверхэмптон» хочет купить Кессье в январе
«Вулверхэмптон» вновь проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику «Милана» Франку Кессье, утверждает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в январе. «Вулверхэмптон» пытался купить хавбека перед закрытием летнего трансферного окна, но клубы не сумели согласовать условия трансфера.
«Милан» готов расстаться с ивуарийцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Также хавбек входит в сферу интересов «Монако».
Кессье перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Аталанты» на правах аренды за € 8 млн. Через два года миланский клуб выкупил трансфер игрока за € 24 млн. В прошлом сезоне 22-летний футболист провёл 34 матча в чемпионате Италии, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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