Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).



«Кудряшов перешел в другой клуб, мы его состояние знаем. Знаем состояние Ионова — у него в Шотландии икроножные начало сводить. Но мы знали, что плюс-минус они выйдут и помогут. Миранчук и Черышев — быстрые игроки, был расчёт, что они измотают соперника. Замена Ахметова уже из другой серии. Надо было забивать, но мы выпустили более оборонительного игрока Зобнина, чтобы опорники закрывали зоны, а края защиты выше поднимались. Но это такие нюансы, что можно тут до утра умничать. Сразу говорю, и им сказал: шанс дается игрокам, они должны его использовать.



Меня часто спрашивают про Миранчуков. Клуб одна история, сборная — другая. Я уже сказал про шанс, который надо использовать. Ну а когда они вместе, we will see.



По поводу того, что Фернандес получил повреждение, — Марио должен был продолжить игру, несмотря ни на что. Он это сделал. Нам нельзя было терять время. Игра подсказывала, что нужно было делать замены: Ахметов чуть подзадохнулся, начал контратаки пропускать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов