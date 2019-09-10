Мартинес: Бельгии нужно остаться на первом месте

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над сборной Шотландии (4:0) в матче отборочного турнира Евро 2020.



«Мы знали, что этот матч был важным для нашей команды. Практически квалифицировались, дальше нас ждёт матч с Сан-Марино. Нам нужно остаться на первом месте, важно финишировать лидерами группы. В прошедшем матче мы объединили качество, которое у нас есть, с тяжёлой работой с первых минут встречи. Каждый гол был красивым. Мы создали хорошие моменты, и два центральных защитника забили», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Бельгия, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) занимает предпоследнее, пятое место.

Следующий матч сборная Бельгии проведет 10 октября со сборной Сан-Марино.