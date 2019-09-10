Вертонген: это был последний шанс для Шотландии, но Бельгия сильна в контратаке
Игрок защитной линии национальной команды Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Шотландии со счётом 4:0 в матче квалификации Евро-2020. Мячи забили Лукаку, Вермален, Алдервейрелд и
Де Брёйне, сделавший также три результативные передачи.
«Шотландия оказала на нас большое давление, но это дало нам больше пространства. При поддержке своих болельщиков они начали агрессивно. Однако мы были готовы к такому развитию событий, потому что это был их последний шанс. Когда мы забили, это стало для них огромным ударом. Сегодня мы снова показали, что очень опасны в контратаке. Наша команда провела хорошую игру. Думаю, что все поедут домой с чувством выполненного долга», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.
Мартинес: Бельгии нужно остаться на первом месте
Кларк: Шотландии теперь нужно уцепиться за третье место в группе
- 10 сентября 2019
-
05:47
-
05:19
-
04:47
-
04:31
-
03:50
-
03:39
-
03:32
-
02:31
-
02:02
-
01:51
-
01:32
-
01:20
-
01:00
-
00:52
-
00:47
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:29
-
00:01
- 9 сентября 2019
-
23:54
-
23:51
-
23:45
-
23:37
-
23:36
-
23:34
-
23:22
-
22:59
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
21:58
-
21:42
-
21:25
Партнерский контент