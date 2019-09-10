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Вертонген: это был последний шанс для Шотландии, но Бельгия сильна в контратаке

Вертонген: это был последний шанс для Шотландии, но Бельгия сильна в контратаке
Футбол / Евро-2020 0

Игрок защитной линии национальной команды Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Шотландии со счётом 4:0 в матче квалификации Евро-2020. Мячи забили Лукаку, Вермален, Алдервейрелд и
Де Брёйне, сделавший также три результативные передачи.

«Шотландия оказала на нас большое давление, но это дало нам больше пространства. При поддержке своих болельщиков они начали агрессивно. Однако мы были готовы к такому развитию событий, потому что это был их последний шанс. Когда мы забили, это стало для них огромным ударом. Сегодня мы снова показали, что очень опасны в контратаке. Наша команда провела хорошую игру. Думаю, что все поедут домой с чувством выполненного долга», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

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