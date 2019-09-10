Кларк: Шотландии теперь нужно уцепиться за третье место в группе
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице после поражения от Бельгии(0:4) в матче отборочного турнира Евро 2020.
«С точки зрения квалификации группа уже закончилась. Наша задача теперь – уцепиться за третье место. Ещё есть вероятность набрать 12 очков. Эта цель ещё возможна. В конце кампании мы должны убедиться, что занимаем третье место в группе — это важно для рейтинга», — приводит слова Кларка пресс-служба УЕФА.
Бельгия с 18 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. У России — 15, у Казахстана и Кипра — по 7, у Шотландии — 6.
Следующий матч отборочного турнира Евро 2020 сборная Шотландии проведёт 10 октября со сборной России на стадионе «Лужники».
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