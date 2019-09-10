Абрахам: мама была в слезах, когда я рассказывал про оскорбления в свой адрес

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что происходило в его жизни после оскорблений из-за незабитого пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем», в котором его команда потерпела поражение в серии одиннадцатиметровых ударов.
«Я помню, как говорил об этом со своей мамой. В тот момент её распирали эмоции, она была в слезах. Она лишь думала: «Почему он? Почему он?» Не очень приятно слышать подобные вещи, особенно когда атакуют твоего сына.
Что касается меня, я всегда обладал сильным характером, поэтому на меня это не оказало такого сильного влияния. Но надо помнить, что многие другие люди могут отреагировать на оскорбления по-другому. Для меня это был вызов – я пережил множество эмоций. Все не забивают пенальти, но после своего промаха я был опустошён. На меня обрушились с оскорблениями, но Фрэнк Лэмпард поддерживал меня. За меня заступились партнёры и все в клубе. На следующий день Лэмпард звонил и спрашивал, как я. Он не хотел говорить о случившемся, потому что знал, как я себя чувствовал, и лишь хотел убедиться, что я не отвлёкся от футбола и что со мной всё хорошо. Здорово, когда в такие моменты у тебя есть поддержка», — цитирует Абрахама CNN.
- 10 сентября 2019
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