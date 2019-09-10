Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинченко: сборная Украины становится всё сильнее, это чувствуется

Зинченко: сборная Украины становится всё сильнее, это чувствуется
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что при главном тренере Андрее Шевченко национальная команда показывает всё более интересную и сильную игру.

«Вырисовывается уже рисунок нашей игры. С каждой игрой сборная Украины становится всё сильнее, и это чувствуется. Думаю, со стороны это видно. Те компактность и взаимодействие между игроками бросаются в глаза. Приятно играть», — сказал Зинченко в эфире YouTube-канала «Футбольный формат».

Сборная Украины, набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблицу группы B отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Литвы (1) занимает последнее, пятое место.

Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент