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Хески: после перехода в «Ливерпуль» я ложился на пол и начинал плакать

Хески: после перехода в «Ливерпуль» я ложился на пол и начинал плакать
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески признался, что переход в мерсисайдский клуб дался ему непросто. Напомним, форвард перешёл в «Ливерпуль» из «Лестер Сити» в 2000 году, когда ему было 22 года.

«Я тосковал по дому на протяжении шести месяцев. Я должен был взять себя в руки и повзрослеть. У меня уже были дети, была девушка. А я буквально ложился на пол и начинал плакать. Постоянно задавался вопросом: „Что я наделал? Я не знаю, правильно ли поступил“. Но самое странное, когда я ходил на тренировки, всё было нормально.

А затем внезапно я нашёл парикмахера, нашёл друзей, нашёл занятия. Да, это было действительно непростое время, но я до сих пор не могу понять, почему я просто не пошёл и не посидел с друзьями?» — приводит слова Хески The Guardian.

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