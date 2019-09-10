Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут

Стал известен состав сборной России U21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд с Болгарией. Встреча пройдёт на стадионе «Славия» в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария U21 — Россия U21.



Сборная России: Максименко, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Обляков, Умяров, Кучаев, Рассказов, Ломовицкий, Чалов.



Запасные: Адамов, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой.



Соперниками сборных Болгарии и России в группе 5 являются национальные команды Польши, Латвии, Сербии и Эстонии. После 1-го тура сборная России U21 занимает второе место в турнирной таблице группы 5 с 3 очками в активе. Болгария (3) — возглавляет таблицу.