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Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут

Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут
Футбол / Сборная России 0

Стал известен состав сборной России U21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд с Болгарией. Встреча пройдёт на стадионе «Славия» в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария U21 — Россия U21.

Сборная России: Максименко, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Обляков, Умяров, Кучаев, Рассказов, Ломовицкий, Чалов.

Запасные: Адамов, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой.

Соперниками сборных Болгарии и России в группе 5 являются национальные команды Польши, Латвии, Сербии и Эстонии. После 1-го тура сборная России U21 занимает второе место в турнирной таблице группы 5 с 3 очками в активе. Болгария (3) — возглавляет таблицу.

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