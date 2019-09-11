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Саутгейт — о матче с Косово: это была действительно странная игра

Саутгейт — о матче с Косово: это была действительно странная игра
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Косово (5:3).

«Это была действительно странная игра. Были очевидные ошибки в моментах с пропущенными голами, но я действительно доволен тем самообладанием, которое продемонстрировала сборная Англии.

Необходимо исправлять ошибки. Думаю, игроки это понимают и без моих слов. Очевидно, что у сборной Англии были по-настоящему выдающиеся отрезки в этой встрече, но также очевидно, что мы допускали ошибки», — приводит слова Саутгейта BBC со ссылкой на ITV.

Сборная Англии набрала 12 очков в 4 матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А. Косово (8) — на 3-м месте.

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