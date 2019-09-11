Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду: наслаждаюсь уровнем, который достигла сборная Португалии

Роналду: наслаждаюсь уровнем, который достигла сборная Португалии
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Литвы (5:1). В этом матче форвард отметился покером.

«Я хорошо провожу время, и у команды тоже всё было хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, а из-за уровня, который мы смогли продемонстрировать в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.

Самым сложным было добиться победы в Сербии, поэтому так важно было выиграть и в Литве. Мы стали ближе к Евро-2020», — приводит слова Роналду A Bola.

Португалия, набрав восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. Следующий матч португальцы проведут 11 октября на своём поле с Люксембургом.

Сантуш: Роналду — лучший в мире
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент