Роналду: наслаждаюсь уровнем, который достигла сборная Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Литвы (5:1). В этом матче форвард отметился покером.

«Я хорошо провожу время, и у команды тоже всё было хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, а из-за уровня, который мы смогли продемонстрировать в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.



Самым сложным было добиться победы в Сербии, поэтому так важно было выиграть и в Литве. Мы стали ближе к Евро-2020», — приводит слова Роналду A Bola.

Португалия, набрав восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. Следующий матч португальцы проведут 11 октября на своём поле с Люксембургом.