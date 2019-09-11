Роналду: наслаждаюсь уровнем, который достигла сборная Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Литвы (5:1). В этом матче форвард отметился покером.
«Я хорошо провожу время, и у команды тоже всё было хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, а из-за уровня, который мы смогли продемонстрировать в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.
Самым сложным было добиться победы в Сербии, поэтому так важно было выиграть и в Литве. Мы стали ближе к Евро-2020», — приводит слова Роналду A Bola.
Португалия, набрав восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. Следующий матч португальцы проведут 11 октября на своём поле с Люксембургом.
Сантуш: Роналду — лучший в мире
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