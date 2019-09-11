Гризманн: незабитый пенальти в матче с Андоррой был для меня настоящей болью

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Андоррой (3:0). В этой встрече форвард нереализовал пенальти.
«Незабитый пенальти был настоящей болью. Но, как и после субботнего промаха, я был в хорошем настроении. Нужно продолжать работать. Это напоминание о том, что тяжёлая работа футболиста никогда не заканчивается.
Две победы в двух играх — это то, чего мы хотели. У нас было преимущество в том, что мы играли перед своими болельщиками. Мы играли против скромной команды, но на стадионе всё равно было много людей, и я хотел бы поблагодарить их за то, что пришли», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.
Сборная Франции, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Лидирует Турция (15).
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