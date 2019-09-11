Экс-игрок «Интера»: Лукаку может легко победить Роналду в гонке бомбардиров

Бывший футболист миланского «Интера» Энди ван дер Мейде оценил уровень новичка нерадзурри нападающего Ромелу Лукаку, а также выразил мнение, что бельгиец способен одолеть форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в гонке бомбардиров Серии А.



«Лукаку является поклонником итальянского футбола, и, как мне кажется, он создан для Серии А. Он силён и способен забивать много голов. Ромелу обладает очень мощной физической структурой – его приход погрузит оборонительные линии других команд в кризис.



Я считаю, что Лукаку может без проблем победить Роналду в гонке бомбардиров. Где бы он ни играл, Ромелу всегда доказывал, что знает, как забивать. Он настоящий центральный нападающий, в то время как Криштиану часто играет на флангах», — цитирует ван дер Мейде Juvenews.eu.

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