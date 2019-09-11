Туран – о решении суда: я ни в чём не виновен, меня оклеветали

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», прокомментировал решение суда по своему делу.
Футболист был приговорён к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы условно. Испытательный срок составит 5 лет. Арду признали виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. В то же время Туран был оправдан по статье «Сексуальные домогательства».
«Я счастлив, что это закончилось. Я ни в чём не виновен и не совершал никаких преступлений. Меня оклеветали. Я профессионал и хочу проявлять себя на поле, чтобы обеспечивать свою семью», — цитирует Турана Digisport.ro.
Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.
- 11 сентября 2019
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