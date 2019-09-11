Гогуа подписал с ЦСКА беспрецедентный контракт: он может лишиться 90% зарплаты

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об условиях контракта, который с «армейцами» подписал защитник Седрик Гогуа.
«Мы следили за теми матчами, которые он уже провёл в составе «Тамбова», матчами до «Тамбова». Периодически игрок показывал высокий уровень, но потом наступало затмение, человек забывал о футболе. История, к сожалению, распространённая. Не надо быть ханжами, каждый из нас в молодости допускал ошибки. Не могу сказать, что нас это не смущало. Была проведена определённая работа. Я лично с ним встречался, долго беседовал. Что подкупило, Гогуа абсолютно не отрицал все проблемы в прошлом. Рассказал даже больше, чем я знал. Молодец, могу сказать, что отдыхал он красиво. Поклялся, что всё в прошлом, что всему своё время. Чтобы помочь ему в соблюдении этого соглашения, контракт с ним заключён максимально жёсткий, просто беспрецедентный. Мы такого ещё не подписывали.
Обычно хочется, чтобы игрок быстро прочитал контракт, потому что это занимает время, каждый пытается отстаивать свои интересы. Но тут я настаивал, чтобы Гогуа прочитал его максимально внимательно.
По большому счёту, футболист, в случае нарушения дисциплины, остаётся с 10% той зарплаты, которую мы согласовали. То есть играет за тарелку супа. Не беру ещё штрафные санкции. Седрик понял, что он подписывает. К тому же одно дело — вот так куролесить в клубах, где не так за этим следят, другое дело — в ЦСКА. Он понимает, если такое случится у нас, его футбольная карьера закончится. Он может где-то играть, но о серьёзных клубах и заработке можно будет забыть. Надеюсь, все эти факторы будут его мотивировать такого не допускать", — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.
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