Моуринью: не удивлён покеру Роналду, он настоящий феномен

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
«Я не удивлён. В свои 34 года Роналду является лучшим игроком в мире, он выступает в топ-команде с огромными амбициями. Меня совсем не удивляет его игра, потому что он всегда думает о победе и ставит всё новые и новые рекорды. Роналду всегда стремится достичь большего, стать лучше. Он настоящий феномен. Поэтому меня совсем не удивляют его успехи», — приводит слова Моуринью Record.
После четырёх матчей сборная Португалии, набрав 8 очков, занимает второе место в группе B, уступая лишь Украине (13). Замыкает тройку лидеров Сербия (7). При этом португальцы провели на одну встречу меньше, чем конкуренты.
- 11 сентября 2019
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