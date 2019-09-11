Моуринью: не удивлён покеру Роналду, он настоящий феномен

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).



«Я не удивлён. В свои 34 года Роналду является лучшим игроком в мире, он выступает в топ-команде с огромными амбициями. Меня совсем не удивляет его игра, потому что он всегда думает о победе и ставит всё новые и новые рекорды. Роналду всегда стремится достичь большего, стать лучше. Он настоящий феномен. Поэтому меня совсем не удивляют его успехи», — приводит слова Моуринью Record.

После четырёх матчей сборная Португалии, набрав 8 очков, занимает второе место в группе B, уступая лишь Украине (13). Замыкает тройку лидеров Сербия (7). При этом португальцы провели на одну встречу меньше, чем конкуренты.