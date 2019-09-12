Генсек РФС Алаев: Россия заслужила право провести ЧМ по пляжному футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал решение ФИФА о включении России, Чили и Сальвадора в число официальных претендентов на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.



«Россия прошла большой путь в пляжном футболе за 15 лет, начав с нуля и став одной из самых авторитетных стран. Многочисленные победы национальной сборной и ежегодные крупные турниры высочайшего уровня в Москве давно стали визитной карточкой российского пляжного футбола. Не было только одного — домашнего чемпионата мира, которого ждут многочисленные поклонники.



Мы уважаем наших конкурентов, но, на мой взгляд, Россия давно заслужила право провести турнир. Абсолютно уверен, что если чемпионат мира пройдет в Москве, то он станет ярким и запоминающимся для его участников, гостей и москвичей. Хочу также поблагодарить правительство Российской Федерации и правительство Москвы за многолетнюю поддержку спорта. Все мы вместе будем с нетерпением ждать решения совета ФИФА», — приводит слова Алаева ТАСС.

Решение о месте проведения чемпионата мира 2021 по пляжному футболу будет принято на заседании совета ФИФА в Китае 23-24 октября. ЧМ-2019 состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.