Генсек РФС Алаев: Россия заслужила право провести ЧМ по пляжному футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал решение ФИФА о включении России, Чили и Сальвадора в число официальных претендентов на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
«Россия прошла большой путь в пляжном футболе за 15 лет, начав с нуля и став одной из самых авторитетных стран. Многочисленные победы национальной сборной и ежегодные крупные турниры высочайшего уровня в Москве давно стали визитной карточкой российского пляжного футбола. Не было только одного — домашнего чемпионата мира, которого ждут многочисленные поклонники.
Мы уважаем наших конкурентов, но, на мой взгляд, Россия давно заслужила право провести турнир. Абсолютно уверен, что если чемпионат мира пройдет в Москве, то он станет ярким и запоминающимся для его участников, гостей и москвичей. Хочу также поблагодарить правительство Российской Федерации и правительство Москвы за многолетнюю поддержку спорта. Все мы вместе будем с нетерпением ждать решения совета ФИФА», — приводит слова Алаева ТАСС.
Решение о месте проведения чемпионата мира 2021 по пляжному футболу будет принято на заседании совета ФИФА в Китае 23-24 октября. ЧМ-2019 состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
- 12 сентября 2019
-
06:44
-
06:30
-
05:55
-
05:18
-
04:49
-
04:33
-
03:33
-
02:53
-
01:37
-
00:59
-
00:43
-
00:34
-
00:13
-
00:10
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:24
-
22:18