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Месси хочет видеть Пуйоля спортивным директором «Барселоны»

Месси хочет видеть Пуйоля спортивным директором «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Лидер «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы видеть экс-капитана команды Карлеса Пуйоля на посту спортивного директора клуба, сообщает испанское издание Marca.

«Было бы хорошо, если бы клуб имел стабильность, без стольких изменений в спортивной структуре. Пуйоль был бы идеальным спортивным директором», — приводит слова Месси Marca.

Ранее стало известно, что руководство каталонского клуба ведёт переговоры с 41-летним испанцем.

Должность спортивного директора стала вакантной после того, как «Барселона» досрочно расторгла договор с Хосепом Сегурой, занимавшим этот пост в течение четырёх лет.

Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. В составе «Барселоны» Пуйоль три раза выиграл Лигу чемпионов.

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