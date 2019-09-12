Месси хочет видеть Пуйоля спортивным директором «Барселоны»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы видеть экс-капитана команды Карлеса Пуйоля на посту спортивного директора клуба, сообщает испанское издание Marca.



«Было бы хорошо, если бы клуб имел стабильность, без стольких изменений в спортивной структуре. Пуйоль был бы идеальным спортивным директором», — приводит слова Месси Marca.

Ранее стало известно, что руководство каталонского клуба ведёт переговоры с 41-летним испанцем.

Должность спортивного директора стала вакантной после того, как «Барселона» досрочно расторгла договор с Хосепом Сегурой, занимавшим этот пост в течение четырёх лет.



Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. В составе «Барселоны» Пуйоль три раза выиграл Лигу чемпионов.

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