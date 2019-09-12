Модрич получил мышечную травму

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о травме полузащитника Луки Модрича.
В результате медицинского обследования врачи «сливочных» диагностировали 34-летнему хорватскому футболисту мышечное повреждение правой ноги. Точные сроки восстановления хавбека не уточняются.
«Реал» после трёх стартовых туров нового сезона испанской Примеры занимает пятое место в турнирной таблице с 5 очками в активе. В следующем туре «сливочным» предстоит сыграть с «Леванте». Матч состоится 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. С расписанием встреч «сливочных» можно ознакомиться на «Чемпионате».
Модрич в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах чемпионата Испании, в которых отметился 1 результативной передачей.
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