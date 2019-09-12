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«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано обезьяной

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано обезьяной
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.

Недовольство красно-белых вызвала запись в «твиттере» Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, в котором им противостояли «армейцы». В первом тайме встречи между нападающим «Спартака» Луисом Адриано, ныне выступающим в Бразилии, и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки, в результате которых россиянин был удалён с поля.

Малосолов отреагировал на инцидент следующим постом: «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».

По итогам рассмотрения заявления, подписанного лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 282 («Возбуждение ненависти»).

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