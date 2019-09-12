«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано обезьяной

Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.
Недовольство красно-белых вызвала запись в «твиттере» Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, в котором им противостояли «армейцы». В первом тайме встречи между нападающим «Спартака» Луисом Адриано, ныне выступающим в Бразилии, и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки, в результате которых россиянин был удалён с поля.
Малосолов отреагировал на инцидент следующим постом: «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».
По итогам рассмотрения заявления, подписанного лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 282 («Возбуждение ненависти»).
- 12 сентября 2019
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:46
-
14:24
-
14:20
-
14:06
-
13:46
-
13:41
-
13:25
-
13:25
-
13:07
-
13:07
-
12:53
-
12:45
-
12:21
-
12:02
-
12:02
-
11:40
-
11:33
-
11:24
-
11:07
-
11:06
-
11:02
-
10:38
-
10:35
-
10:18
-
10:12
-
09:59
-
09:43
-
09:37
-
09:27