«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано обезьяной

Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.



Недовольство красно-белых вызвала запись в «твиттере» Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, в котором им противостояли «армейцы». В первом тайме встречи между нападающим «Спартака» Луисом Адриано, ныне выступающим в Бразилии, и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки, в результате которых россиянин был удалён с поля.



Малосолов отреагировал на инцидент следующим постом: «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».



По итогам рассмотрения заявления, подписанного лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 282 («Возбуждение ненависти»).