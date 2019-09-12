Моуринью: в «Реале» считали «Барсу» лучшим клубом мира и требовали изменить это

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал свою работу в «Реале» лучшим опытом, который он получал за время карьеры.

«Реал» был моим лучшим опытом — из-за того, что я почерпнул там как тренер, как человек, из-за уроков, которые я получил в карьере и в жизни. Это лучшее воспоминание в моей карьере, это было фантастически. То, о чём просили меня в «Реале», соответствовало моей натуре. Мне сказали, что нам противостоит лучшая команда в мире, что она сокрушает нас, и мы должны переломить ситуацию.

Мы должны были помешать доминированию «Барсы», и именно поэтому финал Кубка Испании на «Месталье» является самым важным для меня. После него всё стало по-другому. Мы выиграли чемпионат, Суперкубок, но ничто не сравнится с тем финалом Кубка. К сожалению, мне не удалось выиграть с командой ни один из трёх полуфиналов Лиги чемпионов», — приводит слова Моуринью Marca.