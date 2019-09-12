Санчес: я и Лукаку оказались в «Манчестер Юнайтед» в неподходящее время
Нападающий Алексис Санчес, перешедший вместе с форвардом Ромелу Лукаку в минувшее трансферное окно из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер», рассказал о целях в новой команде.
«Вы не найдёте никого похожего на Лукаку, нигде в мире. Мы с ним очень хорошо тренировались, но нам нужно было провести больше матчей, чтобы показать свою лучшую игру.
В «Манчестер Юнайтед» мы оказались в неподходящее время. Слишком много изменений. Тяжело, когда происходит так много изменений.
Я и Ромелу очень хорошо тренировались. У меня есть желание чего-то достичь в «Интере». Именно поэтому я здесь. Именно поэтому Лукаку здесь. Сработает ли это? В конце сезона у нас будет намного больше информации», — приводит слова Санчеса ESPN FC.
Санчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере»
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