Шоне: предложение от «Дженоа» пришло вовремя

Полузащитник «Дженоа» Лассе Шоне прокомментировал своё пребывание в итальянском клубе, который он выбрал, оставив «Аякс» минувшим летом.
«У меня не было цели, во что бы то ни стало уходить из «Аякса», мне просто хотелось попробовать что-то новое, мне нужен был новый вызов. И предложение от «Дженоа» пришло вовремя, даже очень. Я не жалею о своём выборе. Все наоборот, я просто в восторге от Генуи. Нам с женой всегда нравилась Италия, ее культура, самобытность. Мы часто ездили сюда в отпуск, а вот теперь это наш дом», — приводит слова Шоне ANSA.
До переезда в Италию Шоне всю свою карьеру провел в Нидерландах, выступая за «Херенвен», «Де Граафсхап», «Неймеген» и «Аякс». В составе «Дженоа» Лассе провел два матча в Серии А и один в Кубке Италии, отметившись одним голом.
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