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Родина Бэйла, хейт ван Дейка — в новом выпуске «Okkoло футбола» о «Саутгемптоне»

Родина Бэйла, хейт ван Дейка — в новом выпуске «Okkoло футбола» о «Саутгемптоне»
Футбол / Англия 0

На канале «PRO английский футбол» вышел новый выпуск программы «Okkoло футбола». Маша Макарова и Алексей Ярошевский рассказывают о главном клубе английского юга – «Саутгемптоне». Они убедились, что у «Саута» лучшая в Англии академия, узнали, в чём Хазенхюттль круче Почеттино, и спросили у болельщиков, каково это – быть фарм-клубом для топов и радоваться одному трофею за 120 лет.

Обзоры всех матчей АПЛ и анализ ярких игр каждого тура только на «PRO английский футбол».

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