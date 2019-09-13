Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дж. Ларссон: мой отец теперь тоже болельщик «Спартака»

Дж. Ларссон: мой отец теперь тоже болельщик «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, когда его отец приедет в российскую столицу.

«Думаю, отец скоро приедет. Он сейчас не работает, так что планирует меня навестить и побывать на матче «Спартака». Теперь он тоже красно-белый болельщик.

Что я ощутил, когда сыграл на поле вместе с отцом? Это было в 2013 году, когда я только начинал свой путь в футболе и играл за «Хёгаборг» в четвёртом дивизионе. В концовке одной из игр папа вышел на замену, а затем я отличился, и мы вместе отпраздновали гол. Было круто!» — приводит слова Ларссона пресс-служба красно-белых.

Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в минувшее трансферное окно за € 4 млн. В составе московского клуба 22-летний форвард забил 1 мяч в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент