Дж. Ларссон: мой отец теперь тоже болельщик «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, когда его отец приедет в российскую столицу.



«Думаю, отец скоро приедет. Он сейчас не работает, так что планирует меня навестить и побывать на матче «Спартака». Теперь он тоже красно-белый болельщик.



Что я ощутил, когда сыграл на поле вместе с отцом? Это было в 2013 году, когда я только начинал свой путь в футболе и играл за «Хёгаборг» в четвёртом дивизионе. В концовке одной из игр папа вышел на замену, а затем я отличился, и мы вместе отпраздновали гол. Было круто!» — приводит слова Ларссона пресс-служба красно-белых.



Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в минувшее трансферное окно за € 4 млн. В составе московского клуба 22-летний форвард забил 1 мяч в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.