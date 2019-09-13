Лещук: фанаты писали мне: «Ты мясной, играть в «Динамо» не должен»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об отношении к нему болельщиков московского клуба, когда он ещё находился в дубле команды.

«Когда я был маленьким, родители брали меня с собой на матчи «Спартака». Причём на футбольные раза два всего, больше на хоккей. Отец одно время занимался значками. Рядом с Сокольниками был магазин: он продавал там свои и покупал новые. А после мы шли на хоккей. Я почти всю жизнь в «Динамо», это моя команда. Да, в детстве ходил на другой стадион, но не сам же это решал. Что я мог понимать в 10 лет? Но когда был в дубле, мне писали: «Ты мясной, играть в «Динамо» не должен. У нас есть Антон».



Года два или три назад всё изменилось. В группе болельщиков «Динамо» в ВК я написал нескольким фанатам, хотел рассказать, как всё было на самом деле. И меня поняли. Тогда всё и прекратилось. Есть игроки, которых будут любить, даже если у них временно не будет получаться. В «Динамо» это, например, Панченко. Но Кирилл заслужил эту любовь, помним, что он сделал для команды в ФНЛ. Или Игорь Акинфеев — не важно, как он сыграет, фанаты ЦСКА всё равно станут его поддерживать, он любимчик, символ. Имя нужно заслужить, я это понимаю. Буду стараться играть хорошо», — цитирует Лещука «Матч ТВ».